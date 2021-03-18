В Белом доме обещают ответ на дестабилизирующие действия России "в ближайшие недели"

18 марта, 2021, 11:53

Соединенные Штаты в ближайшие недели ответят на комплекс "дестабилизирующих действий" со стороны России

Об этом на брифинге в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден дал понять, что США также отреагируют на ряд дестабилизирующих российских действий. И как вы знаете, и, как мы уже говорили, мы пригласили новые или рассекреченные оценки разведки в четырех таких областях и планируем ответить на каждую из них в ближайшие недели" , - сказала Псаки.

Она заверила, что отношения США и лично президента с россиянами будут "сильно отличаться от того, что мы наблюдали за последние четыре года" - то есть при президентстве Трампа.

Псаки заявила, что Россия будет привлечена к ответственности после того, как отчет американской разведки подтвердил, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.

"Конечно, россияне будут нести ответственность за совершенные действия", - сказала она.

16 марта американская разведка обнародовала рассекреченный отчет о вмешательстве России и других стран в выборах президента США в 2020 году.

Согласно выводам разведки, Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США 2020 года, дискредитируя Джо Байдена в пользу тогдашнего главы Белого дома Дональда Трампа. Для этого, в частности, использовали таких агентов влияния Кремля, как народный депутат Андрей Деркач.

17 марта президент Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "убийцей" и заверил, что тот "заплатит" за свои действия.

В Министерстве торговли США заявили, что усиливают санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb