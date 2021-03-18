В Армении назвали дату досрочных выборов
Об этом Пашинян сообщил на своей Facebook-странице.
Пашинян отметил, что провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, и в ходе встречи они отметили, что лучшим выходом из сложной внутриполитической ситуации станут досрочные парламентские выборы.
"Принимая во внимание беседы, которые я провел с президентом Армении, с фракцией "Мой шаг", с лидером фракции "Просветление Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года состоятся внеочередные парламентские выборы в Республика Армения", - заявил Пашинян.
- Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
- После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.
- Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.
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Позже премьер Армении дважды направлял на подпись президенту указ об увольнении главы Генштаба.
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Президент Армении оба раза отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна.
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