В Армении назвали дату досрочных выборов

18 марта, 2021, 14:12

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию и после консультаций с оппозиционными фракциями парламентские выборы в стране пройдут 20 июня

Об этом Пашинян сообщил на своей Facebook-странице.

Пашинян отметил, что провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, и в ходе встречи они отметили, что лучшим выходом из сложной внутриполитической ситуации станут досрочные парламентские выборы.

"Принимая во внимание беседы, которые я провел с президентом Армении, с фракцией "Мой шаг", с лидером фракции "Просветление Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года состоятся внеочередные парламентские выборы в Республика Армения", - заявил Пашинян.

Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.

После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.

Позже премьер Армении дважды направлял на подпись президенту указ об увольнении главы Генштаба.

Президент Армении оба раза отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна.

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