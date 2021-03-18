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Espreso.tvОбществоВ Армении назвали дату досрочных выборов

В Армении назвали дату досрочных выборов


фото: reuters
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию и после консультаций с оппозиционными фракциями парламентские выборы в стране пройдут 20 июня

Об этом Пашинян сообщил на своей Facebook-странице.

Пашинян отметил, что провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, и в ходе встречи они отметили, что лучшим выходом из сложной внутриполитической ситуации станут досрочные парламентские выборы.

"Принимая во внимание беседы, которые я провел с президентом Армении, с фракцией "Мой шаг", с лидером фракции "Просветление Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года состоятся внеочередные парламентские выборы в Республика Армения", - заявил Пашинян.

  • Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
  • После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.
  • Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.

  • Позже премьер Армении дважды направлял на подпись президенту указ об увольнении главы Генштаба.

  • Президент Армении оба раза отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна.

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