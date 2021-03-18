В Афганистане сбили военный вертолет: девять погибших

18 марта, 2021, 17:45

Девять военнослужащих Афганистана погибли при крушении вертолета Ми-17 в провинции Вардак, сообщило Министерство обороны страны

По информации источников Reuters в ВВС и местном правительстве, вертолет был сбит ракетой во время взлета.

В Минобороны Афганистана не уточнили причин аварии, отметив, что продолжается расследование авиакатастрофы.

Среди погибших - четыре члена экипажа и пятеро представителей сил специального назначения.

Источник местного издания TOLOnews сообщил, что инцидент произошел около 1:30 по местному времени в четверг, 18 марта, когда четыре армейских вертолета доставляли спецназ, оборудование и продукты питания в Бехсуд.

"Во время посадки один из вертолетов был сбит вооруженными людьми", - сообщили источники.

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