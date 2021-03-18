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Espreso.tvОбществоУсиление карантина в Киеве: в столичном метро предупредили о возможных ограничениях в часы пик

Усиление карантина в Киеве: в столичном метро предупредили о возможных ограничениях в часы пик


фото: reuters
В столичном метрополитене предупредили, что в часы пик могут ограничивать вход на станции

Об этом Укринформу сообщила заместитель главы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Городской транспорт работает в обычном режиме. Проводим усиленную дезинфекцию. Призываем пассажиров соблюдать масочный режим, пользоваться бесконтактными способами оплаты", - подчеркнула она.

Макогон предупредила, что во избежание скоплений в вестибюлях в часы пик могут быть ограничения на станциях, когда вход работает на меньшее количество дверей.

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