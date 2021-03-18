Усиление карантина в Киеве: в столичном метро предупредили о возможных ограничениях в часы пик
18 марта, 2021, 15:32
В столичном метрополитене предупредили, что в часы пик могут ограничивать вход на станции
Об этом Укринформу сообщила заместитель главы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Городской транспорт работает в обычном режиме. Проводим усиленную дезинфекцию. Призываем пассажиров соблюдать масочный режим, пользоваться бесконтактными способами оплаты", - подчеркнула она.
Макогон предупредила, что во избежание скоплений в вестибюлях в часы пик могут быть ограничения на станциях, когда вход работает на меньшее количество дверей.
- Напомним, столица решила ввести усиленный карантин с 20 марта .
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