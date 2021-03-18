Усиление карантина в Киеве: Ткаченко просит столичную власть предоставить компенсацию учреждениям культуры
Об этом он написал в своем Telegram .
"Ситуация напряженная. Хотя оранжевая зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта - однозначно, спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санэпидемограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19 - отметил Ткаченко.
По его словам, принимая подобное решение, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры. По его словам, в МКИП готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций.
"Господин мэр, так почему в этих условиях остается работать общественный транспорт - не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь", - добавил Ткаченко.
- Напомним, столица решила ввести усиленный карантин с 20 марта .
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