Усиление карантина в Киеве: Ткаченко просит столичную власть предоставить компенсацию учреждениям культуры

18 марта, 2021, 14:29

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что вводя строгие карантинные ограничения, городской власти Киева нужно предложить компенсацию за ущерб для сферы культуры и креативных индустрий

Об этом он написал в своем Telegram .

"Ситуация напряженная. Хотя оранжевая зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта - однозначно, спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санэпидемограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19 - отметил Ткаченко.

По его словам, принимая подобное решение, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры. По его словам, в МКИП готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций.

"Господин мэр, так почему в этих условиях остается работать общественный транспорт - не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь", - добавил Ткаченко.

Напомним, столица решила ввести усиленный карантин с 20 марта .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb