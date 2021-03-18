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Espreso.tvОбществоУсиление карантина: Укрзализныця не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов

Усиление карантина: Укрзализныця не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов


фото: reuters
Несмотря на решение о введении жесткого карантина, Укрзализныця не ограничивает движение поездов через Киев и Львов

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В связи с введением жесткого карантина во Львове и Киеве Укрзализныця подчеркивает, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют.

Отмечается, что запрет высадки и посадки возможен только по специальному указанию МЗ, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне.

  • Министерство здравоохранения 18 марта сократило "оранжевую" зону адаптивного карантина в Украине. Сейчас в нее входят Киев и 11 областей.
  • Столица решила ввести усиленный карантин с 20 марта .
  • Органам местного самоуправления Львовской области рекомендуют с 19 до 29 марта ввести ряд ограничений.

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