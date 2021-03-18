Украинец сразится в Москве против скандального друга Ломаченко и Усика

18 марта, 2021, 09:37

Украинский боксер Виктор Плотников 20 марта встретится в Москве с россиянином Александром Беспутиным, который провалил тест на допинг

Об этом сообщает boxrec .

Украинец за три дня до боя заменил аргентинца Максимилиано Верона, который сдал положительный тест на коронавирус.

Александр Беспутин известный дружескими отношениями с другими украинскими боксерами Василием Ломаченко и Александром Усиком.

В января 2020 года стало известно, что россиянин провалил допинг-тест, сделанный после победного боя против соотечественника Раджаба Бутаева в ноябре 2019 года. Бой признали несостоявшимся, а Александра Беспутина лишили титула чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

43-летний Виктор Плотинков проиграл свои последние 7 боев. Всего на его счету 33 победы и 10 поражений.

15 января 2020 стало известно, что Александра Беспутина поймали на допинге .

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