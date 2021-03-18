Украинец сразится в Москве против скандального друга Ломаченко и Усика
Об этом сообщает boxrec .
Украинец за три дня до боя заменил аргентинца Максимилиано Верона, который сдал положительный тест на коронавирус.
Александр Беспутин известный дружескими отношениями с другими украинскими боксерами Василием Ломаченко и Александром Усиком.
В января 2020 года стало известно, что россиянин провалил допинг-тест, сделанный после победного боя против соотечественника Раджаба Бутаева в ноябре 2019 года. Бой признали несостоявшимся, а Александра Беспутина лишили титула чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
43-летний Виктор Плотинков проиграл свои последние 7 боев. Всего на его счету 33 победы и 10 поражений.
- 15 января 2020 стало известно, что Александра Беспутина поймали на допинге .
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