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Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который ранее допускал подачу воды в оккупированный Крым со стороны Украины, заявил, что за ситуацию с водой на полуострове несет ответственность Россия

Об этом Кравчук сказал в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введенный Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, то теперь всего несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем , кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия ", - сказал Кравчук.

Он допускает, что вопрос воды в Крыму будет обостряться и дальше, и не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды из материковой Украины путем атак.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украинуа поставлять воду - ничего не получится ", - заявил Кравчук.

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