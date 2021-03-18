Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, - Кравчук

Об этом Кравчук сказал в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введенный Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, то теперь всего несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем , кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия ", - сказал Кравчук.

Он допускает, что вопрос воды в Крыму будет обостряться и дальше, и не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды из материковой Украины путем атак.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украинуа поставлять воду - ничего не получится ", - заявил Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb