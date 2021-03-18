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Украина начала формировать коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС, - Зеленский

Украина создает коалицию стран, которые будут лоббировать ее вступление в Европейский Союз

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский , передает РБК-Украина .

"Полноправное членство Украины в Европейском Союзе нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС - это не фантастическая далекая мечта, а стратегическая цель, которую мы хотим воплотить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути ", - заявил Зеленский.

 

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