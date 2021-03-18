Украина начала формировать коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС, - Зеленский
18 марта, 2021, 16:09
Украина создает коалицию стран, которые будут лоббировать ее вступление в Европейский Союз
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский , передает РБК-Украина .
"Полноправное членство Украины в Европейском Союзе нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС - это не фантастическая далекая мечта, а стратегическая цель, которую мы хотим воплотить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути ", - заявил Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти