Украина начала формировать коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС, - Зеленский

"Полноправное членство Украины в Европейском Союзе нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС - это не фантастическая далекая мечта, а стратегическая цель, которую мы хотим воплотить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути ", - заявил Зеленский.

Читайте также: Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС