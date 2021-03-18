Украина должна обновить протоколы лечения COVID-19, - СНБО

18 марта, 2021, 16:13

В Совете национальной безопасности и обороны выступили за внесение изменений в протокол лечения коронавирусной болезни в Украине, в частности - в части проведения антикоагулянтной терапии

Об этом сообщает пресс-служба СНБО .

Эксперты отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась.

В стране увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто продолжается более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменения характера осложнений.

"В этом контексте эксперты высказали мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокол лечения коронавирусной болезни, в частности в части проведения антикоагулянтной терапии", - говорится в сообщении.

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев заявил, что в аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран. В совете подготовят предложения по имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо Источник: https://censor.net/ua/n3254175 Источник: https://censor.net/ua/n3254175