У дома вице-президента США задержали вооруженного мужчину

18 марта, 2021, 07:38

У резиденции вице-президента США Камалы Харрис задержали мужчину, из его машины изъяли оружие

Об этом сообщает CNN.

Представитель полиции Вашингтона заявил, что Пола Мюррея задержала Секретная служба США на основании разведывательных данных из Техаса. Во время задержания в резиденции не было охраняемых людей.

Из автомобиля Мюррея изъяты ружье и боеприпасы. Среди изъятого оружия - полуавтоматическая винтовка, 113 патронов и пять магазинов на 30 патронов.

Мюррею предъявлены обвинения в ношении опасного оружия, ношении ружья за пределами предприятия, хранении незарегистрированных боеприпасов.