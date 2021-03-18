Сын экс-основателя телеканала "1 + 1" Роднянского претендует на должность в наблюдательном совете Ощадбанка

18 марта, 2021, 10:56

Сын бывшего основателя телеканала "1 + 1" и российского телепродюсера Александра Роднянского претендует на должность члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка

Об этом свидетельствует декларация Роднянского-младшего в реестре Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации, Роднянскому принадлежит часть жилого дома в Великобритании общей площадью 150 кв. м и квартира в Украине площадью 179,7 кв. м.

Кроме того, вместе с женой он владеет квартирой в России площадью 31 кв. м. Роднянский также имеет право пользования недвижимостью в России, в частности квартирой, жилым домом площадью 364,8 кв. м и земельным участком площадью 1,5 кв. м.

Согласно документу, Роднянский-младший в 2020 году получил 1,69 млн грн дохода от Кембриджского университета, 153,6 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 121,7 тыс. грн дохода за отчуждение движимого имущества компании Rodniansky Development Srl (Италия).

Он также зарегистрировал подарок в неденежной форме стоимостью 715,93 тыс. грн, а на счету "Райффайзен Банка Аваль" сохраняет 320 тыс. грн.

Доход жены Роднянского-младшего Янины Студилиной в 2020 году составил 153,6 тыс. Грн от предпринимательской деятельности и 9,22 тыс. грн - субсидии от компании Interregional operational FTD.

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Источник: https://biz.censor.net/n3253956