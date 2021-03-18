Советники "нормандской четверки" провели видеовстречу: Ермак предложил принять заявление о возвращении к полному прекращению огня
18 марта, 2021, 22:45
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил принять заявление о возврате к режиму полного прекращения огня
Об этом шла речь на встрече политических лидеров "нормандского формата", сообщает пресс-служба Офиса президента.
Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму перемирия на Донбассе, который был установлен 27 июля.
Он предложил созвать на 19 марта заседание безопасности подгруппы ТКГ, чтобы получить подтверждение готовности сторон к перемирию.
Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за готовность оказать содействие в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.
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