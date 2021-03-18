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Espreso.tvОбществоСоветники "нормандской четверки" провели видеовстречу: Ермак предложил принять заявление о возвращении к полному прекращению огня

Советники "нормандской четверки" провели видеовстречу: Ермак предложил принять заявление о возвращении к полному прекращению огня


фото: Слово і Діло
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил принять заявление о возврате к режиму полного прекращения огня

Об этом шла речь на встрече политических лидеров "нормандского формата", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму перемирия на Донбассе, который был установлен 27 июля.

Он предложил созвать на 19 марта заседание безопасности подгруппы ТКГ, чтобы получить подтверждение готовности сторон к перемирию.

Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за готовность оказать содействие в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.

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