Снеголавинная опасность: спасатели призвали туристов воздержаться от походов на высокогорье Карпат

18 марта, 2021, 16:35

В горах Ивано-Франковщины сохраняется высокая степень лавинной опасности, поэтому туристов просят воздержаться от путешествий

Об этом говорится в видеообращении, которое обнародовали спасатели с горы Поп Иван на странице управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook.

"В связи с метелями и снегом, который выпал раньше, по-прежнему сохраняется высокая степень лавинной опасности, 4-й уровень. Рекомендуем туристам и людям, которые планируют восхождение, воздержаться от выхода на высокогорье и избегать передвижения по склонам, - сообщают спасатели.

На горе Поп Иван ограниченная видимость, ветер до 14 м/с и около 10 °C мороза.

Справка: Поп Иван (также Поп Иван Черногорский, или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, высотой 2028 м.

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