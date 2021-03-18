Смертельный пожар в Запорожье: директора больницы отстранили от работы
Соответствующее решение приняли 18 марта, сообщает Укринформ .
Провести служебное расследование с отстранением директора КНП "Запорожская областная инфекционная больница" Владимира Шинкаренко, где произошел пожар, в результате которого погибли 4 человека, предложил председатель Запорожской ОГА.
Отмечается, депутаты от разных политических партий говорили о том, что действительно не понимают, зачем отстранять врача и проводить служебное расследование. Добавляя, что расследованием должны заниматься правоохранительные органы. В работе сессии объявили перерыв, чтобы депутаты имели возможность посоветоваться и принять решение.
В результате за отстранение проголосовали 45 депутатов, еще 5 - против, 5 - воздержались. Всего в областной совет избраны 84 депутата.
- Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.
- По факту пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы начали расследование : допросили 5 человек.
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