Смертельный пожар в Запорожье: директора больницы отстранили от работы

18 марта, 2021, 19:54

В Запорожском облсовете одобрили проведение служебного расследования относительно пожара в КНП "Запорожская областная инфекционная больница" и ее директора Владимира Шинкаренко

Соответствующее решение приняли 18 марта, сообщает Укринформ .

Провести служебное расследование с отстранением директора КНП "Запорожская областная инфекционная больница" Владимира Шинкаренко, где произошел пожар, в результате которого погибли 4 человека, предложил председатель Запорожской ОГА.

Отмечается, депутаты от разных политических партий говорили о том, что действительно не понимают, зачем отстранять врача и проводить служебное расследование. Добавляя, что расследованием должны заниматься правоохранительные органы. В работе сессии объявили перерыв, чтобы депутаты имели возможность посоветоваться и принять решение.

В результате за отстранение проголосовали 45 депутатов, еще 5 - против, 5 - воздержались. Всего в областной совет избраны 84 депутата.

Напомним, вечером 3 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26.

По факту пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы начали расследование : допросили 5 человек.

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