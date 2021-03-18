Шкарлет: к концу года зарплаты педагогов вырастут на 9%

18 марта, 2021, 15:06

Должностные оклады работников образования вырастут еще на 9% до конца 2021 года

Об этом во время выступления на диалоговой платформе "Образование Украины 2021: стратегические цели в действии" сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ .

"По инициативе Президента и при поддержке правительства в 2021 году должностные оклады педагогов увеличились на 20%. Мы еще планируем с 1 декабря поднять почти на 9%", - сообщил он.

Шкарлет заметил, что педагогические работники достойно справились с вызовами, которые перед ними поставила пандемия коронавирусной болезни.

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