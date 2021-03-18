Сенат США утвердил экс-посла в РФ Бернса на посту директора ЦРУ

18 марта, 2021, 22:56

В четверг, 18 марта, Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на должности директора ЦРУ

Об этом сообщает The New York Times .

Кандидатура Бернса была утверждена единогласным согласием без поименного голосования.

Председатель Комитета Сената по вопросам разведки сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Р. Уорнер заявил, что Бернс будет руководить ведомством с "целостностью и объективностью".

"Поскольку наше государство продолжает сталкиваться с растущим и разнообразным набором угроз по всему миру, мы должны иметь опытных лидеров, которые готовы сойтись в борьбе с этими рисками", - сказал господин Уорнер.

Кандидатура Бернса была единственной, которую выдвинул президент Джо Байден . При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах с Ираном по ядерной проблеме, а в 2005-2008 годах был послом США в Москве.

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