Сенат США утвердил экс-посла в РФ Бернса на посту директора ЦРУ
Об этом сообщает The New York Times .
Кандидатура Бернса была утверждена единогласным согласием без поименного голосования.
Председатель Комитета Сената по вопросам разведки сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Р. Уорнер заявил, что Бернс будет руководить ведомством с "целостностью и объективностью".
"Поскольку наше государство продолжает сталкиваться с растущим и разнообразным набором угроз по всему миру, мы должны иметь опытных лидеров, которые готовы сойтись в борьбе с этими рисками", - сказал господин Уорнер.
Кандидатура Бернса была единственной, которую выдвинул президент Джо Байден . При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах с Ираном по ядерной проблеме, а в 2005-2008 годах был послом США в Москве.
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