СБУ разоблачила фиктивных брокеров, которые через колл-центры выманивали деньги у европейцев для "заработка на бирже"

18 марта, 2021, 13:16

Служба безопасности Украины разоблачила фиктивных брокеров, которые через колл-центры выманивали деньги граждан Европейского Союза для якобы "торговли на бирже"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ заблокировала деятельность нелегальных "колл-центров", которые выдавали себя за "известные брокерские компании". Злоумышленники выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги - чтобы "клиенты заработали на бирже".

По данным спецслужбы, схему организовали группа украинцев и граждан иностранных государств. Координировали международный мошеннический механизм они из Украины.

Так, злоумышленники звонили гражданам СНГ и ЕС от имени "известных" брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. При этом дельцы "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. Однако, после получения значительной суммы денег, присваивали их и блокировали вкладчика.

Преступники также использовали контактные базы ранее обманутых лиц и предлагали за "комиссию" вернуть утраченные средства. Получив деньги, дельцы сразу прерывали связь с клиентом.

По информации пресс-службы, в ходе обысков правоохранители изъяли более 2 млн грн похищенных средств, серверное оборудование, флэш-носители, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас правоохранители устанавливают всех организаторов сделки для привлечения их к ответственности.

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