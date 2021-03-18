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Самый дорогой футболист "Реала" рискует завершить карьеру из-за травмы


фото: Getty Images
Бельгийский футболист испанского "Реала" Эден Азар из-за хронической травмы голеностопного сустава может завершить карьеру

Об этом сообщает Madrid Xtra в twitter.

По словам спортивного врача Хосе Гонсалеса Переса, который возглавлял медицинский штаб испанского футбольного клуба "Атлетико", Эден Азар после еще одной операции на голеностопе рискует завершить карьеру.

"Проводить третью операцию Азару - очень рискованный шаг. Существует вероятность, что после этого он никогда больше не сыграет в футбол. Без операции Эден сможет через несколько месяцев вернуться к тренировкам, но не более того. Исходя из своего опыта, могу сказать, что в нынешнем сезоне он вряд ли выйдет на поле. Пока Азар не готов на сто процентов, ему не следует играть. Если футболист возвращается после длительного восстановления, едва потренировавшись, то, скорее всего, он снова травмируется ", - пояснил Гонсалес.

30-летний Эден Азар является самым дорогим футболистом в истории "Реала", который в 2019 году купил бельгийца у "Челси" за 115 млн евро.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за "Реал" 14 матчей и забил 3 гола.

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