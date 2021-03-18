С экономической точки зрения нет никакого смысла в переводе часов дважды в год, - Новак

18 марта, 2021, 12:53

По мнению главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, это только создает большие проблемы для логистики

"На бытовом уровне, если мы раньше выключаем свет вечером, то утром раньше его включаем. Но бытовой потребитель - это не основной потребитель. Основной потребитель электроэнергии - это промышленный потребитель. Так вот, в промышленности наиболее энергозатратные производства работают 24/7. То есть в них производство является непрерывным. Это - металлургия, это - химия, это - хлебокомбинаты. Они работают непрерывно в три смены. Для них всех абсолютно не имеют значения эти переводы часов дважды в год. То есть с экономической точки зрения в этом нет никакого смысла. Это еще такой постсоветский синдром, один из тех, что у нас до сих пор остался, и я думаю, что нам его надо как можно скорее избавиться ", - заявил в эфире программы " Главное " телеканала " Эспрессо " экономист, передает "Еспресо.Захид " .

Напомним, депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время, а во втором его рассмотрят в пятницу, 19 марта. После того, как закон вступит в силу Украина останется жить в зимнем времени. В ЕС идею с отказом от сезонного времени обсудили публично. В обсуждении приняли участие 4,6 млн граждан ЕС. Большинство высказалось за отмену перевода часов. Те страны, которые откажутся от переходов на летнее и зимнее время в последний раз переведут часы в октябре 2021 года.

"Есть несогласованность специалистов, которые советуют президенту (команде президента или Офиса президента) (на котором времени остаться. - Ред.). В любом случае, если мы идем (а это даже на уровне Конституции утвержден) к евроинтеграции, то, очевидно мы должны принимать европейские правила игры, в том числе принципы часоутворення ", - отметил Андрей Новак .

По его мнению, ничего, кроме дополнительных больших проблем для логистики перевода часов дважды в год (на час вперед, а затем на час назад) не дает. "Нам надо просто принять европейские правила и не играть с этим постсоветским синдромом перевода часов, который уже стал элементом политической борьбы (чтобы "оторваться от Кремля"). Кроме того, чтобы"оторваться от Кремля", что действительно нам нужно делать, это иметь элементарную логику. А логика подсказывает, что в этом абсурдном переводе часов дважды в год, вперед и назад нет никакого экономического или социального смысла ", - подытожил эксперт.