С экономической точки зрения нет никакого смысла в переводе часов дважды в год, - Новак
"На бытовом уровне, если мы раньше выключаем свет вечером, то утром раньше его включаем. Но бытовой потребитель - это не основной потребитель. Основной потребитель электроэнергии - это промышленный потребитель. Так вот, в промышленности наиболее энергозатратные производства работают 24/7. То есть в них производство является непрерывным. Это - металлургия, это - химия, это - хлебокомбинаты. Они работают непрерывно в три смены. Для них всех абсолютно не имеют значения эти переводы часов дважды в год. То есть с экономической точки зрения в этом нет никакого смысла. Это еще такой постсоветский синдром, один из тех, что у нас до сих пор остался, и я думаю, что нам его надо как можно скорее избавиться ", - заявил в эфире программы " Главное " телеканала " Эспрессо " экономист, передает "Еспресо.Захид " .
Напомним, депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время, а во втором его рассмотрят в пятницу, 19 марта. После того, как закон вступит в силу Украина останется жить в зимнем времени. В ЕС идею с отказом от сезонного времени обсудили публично. В обсуждении приняли участие 4,6 млн граждан ЕС. Большинство высказалось за отмену перевода часов. Те страны, которые откажутся от переходов на летнее и зимнее время в последний раз переведут часы в октябре 2021 года.
"Есть несогласованность специалистов, которые советуют президенту (команде президента или Офиса президента) (на котором времени остаться. - Ред.). В любом случае, если мы идем (а это даже на уровне Конституции утвержден) к евроинтеграции, то, очевидно мы должны принимать европейские правила игры, в том числе принципы часоутворення ", - отметил Андрей Новак .
По его мнению, ничего, кроме дополнительных больших проблем для логистики перевода часов дважды в год (на час вперед, а затем на час назад) не дает. "Нам надо просто принять европейские правила и не играть с этим постсоветским синдромом перевода часов, который уже стал элементом политической борьбы (чтобы "оторваться от Кремля"). Кроме того, чтобы"оторваться от Кремля", что действительно нам нужно делать, это иметь элементарную логику. А логика подсказывает, что в этом абсурдном переводе часов дважды в год, вперед и назад нет никакого экономического или социального смысла ", - подытожил эксперт.
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