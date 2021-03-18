Российский противолодочный корабль взорвался на побережье Японского моря, - СМИ

18 марта, 2021, 13:40

Российские СМИ сообщили о взрыве на борту российского противолодочного корабля

По данным журналистов, из-за взрыва торпеды судно получило серьезные повреждения.

Как сообщает РЕН-ТВ, все произошло в закрытом городе Фокино в Приморском крае еще 10 марта.

По данным телеканала на борту большого противолодочного корабля (БПК) на выгрузке сдетонировали мины и торпеды, из-за чего в корпусе судна образовалась большая пробоина.

Источник заявляет, что от серии взрывов пострадали по меньшей мере 7 человек. Все они госпитализированы, некоторые из них с отравлением нервно-паралитическим веществом.

Сообщается, что взрыв прогремел в тот момент, когда плавучий кран разгружал мины и торпеды с противолодочного корабля.

Как утверждает телеканал, после взрывов начался пожар, за которым последовало обрушение стрелы крана прямо на борт корабля. Через пробоины в трюм начала поступать вода, в результате чего возникла угроза опрокидывания и затопления судна.

Согласно предварительной информации, инцидент связан с нарушением техники безопасности. Сообщается, что к расследованию ЧП подключилось краевое управление ФСБ России.

Позже представители Минобороны РФ опровергли сообщение о взрыве на борту противолодочного корабля.

По словам представителей ведомства, информация о ситуации не соответствует действительности, "ничего существенного не произошло".

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