Россия вызвала для консультаций своего посла из Вашингтона после слов Байдена о Путине-"убийце"

18 марта, 2021, 10:19

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отправится в Москву для консультаций после последних заявлений президента США Джо Байдена, что РФ заплатит за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, консультации проводятся с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений со США".

"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена выходит, а что не очень", - сказала Захарова.

Она добавила, что главное для России - определить, какими могут быть пути исправления российско-американских связей, находящихся в тяжелом состоянии, потому что Вашингтон завел их в тупик.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - подчеркнула она.

Вызов посла происходит после выхода в эфир интервью Джо Байдена, в котором он заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

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