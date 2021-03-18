Россия вызвала для консультаций своего посла из Вашингтона после слов Байдена о Путине-"убийце"
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, консультации проводятся с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений со США".
"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена выходит, а что не очень", - сказала Захарова.
Она добавила, что главное для России - определить, какими могут быть пути исправления российско-американских связей, находящихся в тяжелом состоянии, потому что Вашингтон завел их в тупик.
"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - подчеркнула она.
Вызов посла происходит после выхода в эфир интервью Джо Байдена, в котором он заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.
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