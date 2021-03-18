Регионы Украины до конца марта получат новые "скорые", - МЗ
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Еспресо.TV .
"Украинские регионы в соответствии с договорами, заключенными с государственным предприятием "Медицинские закупки "до конца марта должны получить новые автомобили скорой медицинской помощи. Министр здравоохранения Максим Степанов вчера подписал соответствующий приказ об их распределении", - сказала Шаталова.
Всего, по ее словам, в региональных медучреждений отправятся 416 автомобилей скорой помощи.
Шаталова добавила, что всего на закупку нового медицинского транспорта из бюджета было потрачено 728 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти