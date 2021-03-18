Регионы Украины до конца марта получат новые "скорые", - МЗ

18 марта, 2021, 09:58

Украинские региональные медучреждения до конца марта должны получить новые автомобили скорой помощи

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Еспресо.TV .

"Украинские регионы в соответствии с договорами, заключенными с государственным предприятием "Медицинские закупки "до конца марта должны получить новые автомобили скорой медицинской помощи. Министр здравоохранения Максим Степанов вчера подписал соответствующий приказ об их распределении", - сказала Шаталова.

Всего, по ее словам, в региональных медучреждений отправятся 416 автомобилей скорой помощи.

Шаталова добавила, что всего на закупку нового медицинского транспорта из бюджета было потрачено 728 млн грн.

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