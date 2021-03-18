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Espreso.tvОбществоРада не планирует менять график работы из-за жесткого карантина в Киеве, - Верещук

Рада не планирует менять график работы из-за жесткого карантина в Киеве, - Верещук


фото: pravda.ua
Народный депутат Ирина Верещук заявила, что Верховная Рада пока не планирует менять график работы в связи с использованием строгих карантинных ограничений в Киеве

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

"Относительно Верховной Рады, мы дорабатываем завтра последний день (пленарной неделе - ред.) И затем - неделя работы в регионах ... По крайней мере я знаю, что господин Разумков (глава Верховной Рады - ред.) сказал, что ничего для нас пока не меняется ", - отметила Верещук.

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