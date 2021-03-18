Рада не планирует менять график работы из-за жесткого карантина в Киеве, - Верещук
18 марта, 2021, 13:16
Народный депутат Ирина Верещук заявила, что Верховная Рада пока не планирует менять график работы в связи с использованием строгих карантинных ограничений в Киеве
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
"Относительно Верховной Рады, мы дорабатываем завтра последний день (пленарной неделе - ред.) И затем - неделя работы в регионах ... По крайней мере я знаю, что господин Разумков (глава Верховной Рады - ред.) сказал, что ничего для нас пока не меняется ", - отметила Верещук.
- Напомним, что лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не исключает проведения внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады через неделю.
- Ранее сообщалось, что на этой неделе будут рассматриваться законы , связанные с земельной реформой.
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