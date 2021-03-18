Рада не планирует менять график работы из-за жесткого карантина в Киеве, - Верещук

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

"Относительно Верховной Рады, мы дорабатываем завтра последний день (пленарной неделе - ред.) И затем - неделя работы в регионах ... По крайней мере я знаю, что господин Разумков (глава Верховной Рады - ред.) сказал, что ничего для нас пока не меняется ", - отметила Верещук.