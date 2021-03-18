"Убрать человеческий фактор": Минцифры в апреле планирует запустить автоматическую регистрацию ФЛП и уплату налогов в "Дии"

18 марта, 2021, 13:29

Министерство цифровой трансформации в апреле планирует запустить услуги автоматической регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и уплаты налогов в приложении "Дия"

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время форума "Украина.30", передает Еспресо.TV.

"Мы хотим в принципе убрать человеческий фактор и договорились с Министерством юстиции вместе запустить автоматическую регистрацию ФЛП", - сообщил он.

По его словам, запуск услуги позволит полностью убрать человеческий фактор в части проверок и заменить его машинной сверкой информации с реестров.

Кроме того, Минцифры планирует запустить возможность оплаты налогов в приложении "Дия".

По словам Федорова, уплата налогов будет занимать несколько кликов, так как система все "понимать" автоматически.

"Вы вводите сумму или она подтягивается из банков, вам показывается сколько оплатить, вы нажимаете" оплатить "привязанной картой, Apple.Pay или Google.Pay - и все, в четыре клики налоги оплачены, декларация уже в налоговой", - пояснил министр.

Федоров отметил, что обе услуги будут представлены в апреле во время Diia Summit.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что в "Дии" планируется предусмотреть возможность бесконтактной авторизации.

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