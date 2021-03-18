"Шахтер" - "Рома": определились стартовые составы команд на матч Лиги Европы

18 марта, 2021, 18:47

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" примет итальянскую "Рому"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом матче в Италии "Рома" победила "Шахтер" со счетом 3:0. Перед повторным поединком букмекеры вообще не верят в шансы "горняков" на проход в четвертьфинал. Коэффициент - 27.0, в то время как на "Рому" - 1.01.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

Лига Европы

1/8 финала. Ответный матч

18 марта

"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия)

Первый матч - 0:3

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Майкон, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Тайсон, Дентинью, Марлос, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь, Фернандо.

"Рома": Лопес, Ибаньес, Кристанте, Кумбулла, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Карлес Перес, Педро, Майораль.

Запасные: Миранте, Фузато, Пеллегрини, Джеко, Сантон, Манчини, Бруно Перес, Калафйори, Эль-Шаарави.

Киев, стадион "НСК Олимпийский"

Начало в 20:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Volia Football HD

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