"Шахтер" - "Рома": где и когда смотреть решающий матч "горняков" в ЛЕ
18 марта, 2021, 07:21
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" примет итальянскую "Рому"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первом матче в Италии "Рома" победила "Шахтер" со счетом 3:0. Перед повторным поединком букмекеры вообще не верят в шансы "горняков" на проход в четвертьфинал. Коэффициент - 27.0, в то время, когда на "Рому" - 1.01.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч
18 марта
"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия)
Первый матч - 0:3
Киев, стадион "НСК Олимпийский"
Начало в 20:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"
- Напомним, 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" проиграл итальянской "Роме" со счетом 0:3.
- 17 марта стало известно, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" пройдет без зрителей.
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