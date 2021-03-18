"Шахтер" - "Рома": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы

18 марта, 2021, 12:12

Букмекеры не верят в успех "Шахтера" в противостоянии с итальянской "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ответном матче эксперты считают шансы "Шахтера" и "Ромы" равными - на победу обеих команд предлагают коэффициент 2.65, а на ничью дают 3.40.

В то же время, вероятность выхода команды Луиша Каштру в четвертьфинал букмекеры считают мизерной - 17.00. По их мнению чуда после победы "Ромы" в первом матче со счетом 3: 0 чуа не произойдет и римляне выйдут в следующий раунд - коэффициент 1.01.

Матч "Шахтер" - "Рома" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.

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