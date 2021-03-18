"Шахтер" - "Рома": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы
18 марта, 2021, 12:12
Букмекеры не верят в успех "Шахтера" в противостоянии с итальянской "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ответном матче эксперты считают шансы "Шахтера" и "Ромы" равными - на победу обеих команд предлагают коэффициент 2.65, а на ничью дают 3.40.
В то же время, вероятность выхода команды Луиша Каштру в четвертьфинал букмекеры считают мизерной - 17.00. По их мнению чуда после победы "Ромы" в первом матче со счетом 3: 0 чуа не произойдет и римляне выйдут в следующий раунд - коэффициент 1.01.
Матч "Шахтер" - "Рома" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.
- Напомним, 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" проиграл итальянской "Роме" со счетом 0: 3.
- 17 марта стало известно, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" пройдет без зрителей .
- Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы".
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