"Шахтер" продал футболиста сборной Украины бельгийскому клубу
Об этом сообщает Sport.ua .
"Брюгге" воспользовался опцией выкупа у "Шахтера" контракта левого защитника Эдуарда Соболя, который с лета 2019 выступал в команде на правах аренды.
Официально о сделке не сообщалось, однако информацию о новом статусе Соболя была обнародована в отчете "Брюгге" о дополнительной эмиссии акций клуба.
В документе Соболь указывается полноправным, а не арендованным, игроком команды, с которым у бельгийцев действующий контракт на три сезон - до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне 25-летний Эдуард Соболь сыграл за "Брюгге" 28 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. На счету защитника 16 матчей за сборную Украины.
- 22 декабря 2020 стало известно, что Тайсон согласовал условия контракта с бразильским "Интернасьональ".
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