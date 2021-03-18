"Шахтер" продал футболиста сборной Украины бельгийскому клубу

18 марта, 2021, 11:11

"Брюгге" выкупил у "Шахтера" украинского защитника Эдуарда Соболя, который играл за бельгийский клуб на правах аренды

Об этом сообщает Sport.ua .

"Брюгге" воспользовался опцией выкупа у "Шахтера" контракта левого защитника Эдуарда Соболя, который с лета 2019 выступал в команде на правах аренды.

Официально о сделке не сообщалось, однако информацию о новом статусе Соболя была обнародована в отчете "Брюгге" о дополнительной эмиссии акций клуба.

В документе Соболь указывается полноправным, а не арендованным, игроком команды, с которым у бельгийцев действующий контракт на три сезон - до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Эдуард Соболь сыграл за "Брюгге" 28 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. На счету защитника 16 матчей за сборную Украины.

22 декабря 2020 стало известно, что Тайсон согласовал условия контракта с бразильским "Интернасьональ".

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