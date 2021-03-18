"Сенсационная находка": во Львове обнаружили старинную рукопись ХVII века

18 марта, 2021, 14:35

В архивах Научной библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко нашли рукописную копию Киево-Печерского патерика, выполненную иеремонахом Скита Манявского Игнатием. Находка датирована 17 веком

Об этом сообщил ректор Прикарпатского национального университета Игорь Цепенда, передает "Еспресо.Захид".

"Декан факультета истории, политологии и международных отношений, доктор исторических наук, профессор Прикарпатского университета Николай Кугутяк вместе с коллегами-историками в архивах Научной библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко нашел рукописную копию Киево-Печерского патерика (XIII в.), выполненную иеремонахом Скита Манявский Игнатием и датированную 1619 годом ", - рассказал Цепенда.

По его словам эта находка является "сенсационной". В ближайшее время ее планируют представить в университете.

"Считаю, тот факт, что это место было в конце обнаружено после почти 10 лет поиска, не случайностью, а закономерным успехом исследователей, которые более 16 лет занимаются глубинным исследованием культурно-просветительской деятельности сакральных центров Украины эпохи позднего средневековья и нового времени", - отметил ректор.

Добавив, что изучение находки будет побуждать к проведению новых научных исследований и изучению духовных святынь Украины.

Между тем на сайте Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника говорится, что ученые только начинают исследовать документ, при этом они уверены, что он свидетельствует о едином культурном поле от Киева до Карпат.

"Киево-Печерский патерик (от греч. Πάτηρ - отец, отец) - важнейшая достопримечательность украинской агиографии, занимающий центральное место в истории как христианской культуры Украины в целом, так и житейской прозы в частности", - рассказали в университете.

Там также предположили, что исследование памятника займет около года.

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