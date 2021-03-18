"Рома" выбила "Шахтер" из Лиги Европы

18 марта, 2021, 21:47

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл римской "Роме"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первая встреча команд, которая состоялась в Риме, завершилась разгромной победой "Ромы" со счетом 3:0. В сегодняшнем матче у "Шахтера" оставалось мало шансов на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

В начале второго тайма Борха Майораль отвоевал мяч в штрафной "Шахтера" и мощно пробил головой в левый нижний угол ворот - 1:0.

"Горнякам" удалось сократить отставание. На 59-й минуте Жуниор Мораес получил мяч от Алана Патрика и уверенно пробил по воротам "Ромы" - 1:1.

Однако итальянцы были больше настроены на победу в сегодняшнем матче. На 72-й минуте Борха Майораль оформил дубль и поставил точку в противостоянии. Евросезон для «Шахтера» закончен.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

Лига Европы

1/8 финала. Ответный матч

18 марта

"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) 1:2

Первый матч - 0:3

Голы: Мораес, 59 - Майораль, 48, 72

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