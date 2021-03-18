"Рома" выбила "Шахтер" из Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первая встреча команд, которая состоялась в Риме, завершилась разгромной победой "Ромы" со счетом 3:0. В сегодняшнем матче у "Шахтера" оставалось мало шансов на выход в четвертьфинал Лиги Европы.
В начале второго тайма Борха Майораль отвоевал мяч в штрафной "Шахтера" и мощно пробил головой в левый нижний угол ворот - 1:0.
"Горнякам" удалось сократить отставание. На 59-й минуте Жуниор Мораес получил мяч от Алана Патрика и уверенно пробил по воротам "Ромы" - 1:1.
Однако итальянцы были больше настроены на победу в сегодняшнем матче. На 72-й минуте Борха Майораль оформил дубль и поставил точку в противостоянии. Евросезон для «Шахтера» закончен.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч
18 марта
"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) 1:2
Первый матч - 0:3
Голы: Мораес, 59 - Майораль, 48, 72
- Напомним, 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" проиграл итальянской "Роме" со счетом 0:3.
- 17 марта стало известно, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" пройдет без зрителей .
- Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы".
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