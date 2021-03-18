"Плюсовая" температура и местами снег и дожди: Наталья Диденко о погоде 19 марта

18 марта, 2021, 17:18

19 марта от Украины отступит ветреная погода, ожидаются "плюсы" до +6 °C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщает в Telegram .

В Украине в целом завтра сильного ветра не ожидается, осадков - также, разве что остатки деятельности циклона спровоцируют небольшие или дождь, или снег. Ничего серьезного.

Температура воздуха в течение дня 19 марта в большинстве областей Украины предполагается в пределах +2 °C ... +6 °C.

Ближайшей ночью в западных областях может быть даже до -3 °C ... -7 °C.

В Киеве завтра дневная температура воздуха будет колебаться вблизи скромных +3 °C ... +5 °C.

"Какие-то существенные осадки в столице - вряд ли, поэтому можно начать изучать дальние и глухие закоулки близких улиц, скверов и парков, чтобы гулять безопасно во время карантина", - сообщила синоптик.

Тем более что и ветер предполагается или слабый, или вообще штиль, что весной бывает нечасто.

В субботу будет облачно, а в воскресенье в Киеве будет светить солнышко.

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