"Не выдвигаем требований": в посольстве США убеждены, что разговор Байдена и Зеленского состоится

18 марта, 2021, 18:55

США не выдвигали президенту Украины Владимиру Зеленскому условия для того, чтобы состоялся разговор с президентом Джо Байденом

Об этом сообщает официальный представитель посольства США в Украине Даниэль Лангенкамп в комментарии РБК-Украина .

"Звонок будет. Мы уверены в этом. Президент Байден четко заявил о своей приверженности отношениям со всем миром и подтвердил, что является верным другом Украины", - отметил Лангенкамп.

Он также напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а министр обороны США Ллойд Остин - с украинским коллегой Андреем Тараном.

"Администрация Байдена уже взяла на себя обязательства принять участие в Крымской платформе", - подчеркнул Лангенкамп.

Он также отрицает, что США выдвигали какие-то требования к президенту Зеленскому.

"Украина является партнером, и в соответствии с нашими отношениями со всеми нашими партнерами мы не выдвигаем требований и не ставим условий. Мы воодушевлены тем, что Зеленский в последние недели предпринимает решительные действия против вредных интересов, которые тянут Украину вниз", - добавил он.