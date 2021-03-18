"Не выдвигаем требований": в посольстве США убеждены, что разговор Байдена и Зеленского состоится
Об этом сообщает официальный представитель посольства США в Украине Даниэль Лангенкамп в комментарии РБК-Украина .
"Звонок будет. Мы уверены в этом. Президент Байден четко заявил о своей приверженности отношениям со всем миром и подтвердил, что является верным другом Украины", - отметил Лангенкамп.
Он также напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а министр обороны США Ллойд Остин - с украинским коллегой Андреем Тараном.
"Администрация Байдена уже взяла на себя обязательства принять участие в Крымской платформе", - подчеркнул Лангенкамп.
Он также отрицает, что США выдвигали какие-то требования к президенту Зеленскому.
"Украина является партнером, и в соответствии с нашими отношениями со всеми нашими партнерами мы не выдвигаем требований и не ставим условий. Мы воодушевлены тем, что Зеленский в последние недели предпринимает решительные действия против вредных интересов, которые тянут Украину вниз", - добавил он.
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