"Лыжный экспресс": Укрзализныця продолжила курсирования "Интерсити +" Киев-Славское на лето

18 марта, 2021, 11:34

Укрзализныця решила продолжить курсирование поезда "Интерсити+" Киев-Славское на майские праздники и лето

Об этом сообщили в пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця решила превратить "Лыжный экспресс", курсирующий из Киева в Славское, в "Бойкивский экспресс" и продолжить его следования на майские праздники и лето.

По словам директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, рассматривается техническая возможность назначения "Интерсити +" между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя.

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