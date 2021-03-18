"Лыжный экспресс": Укрзализныця продолжила курсирования "Интерсити +" Киев-Славское на лето
18 марта, 2021, 11:34
Укрзализныця решила продолжить курсирование поезда "Интерсити+" Киев-Славское на майские праздники и лето
Об этом сообщили в пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, Укрзализныця решила превратить "Лыжный экспресс", курсирующий из Киева в Славское, в "Бойкивский экспресс" и продолжить его следования на майские праздники и лето.
По словам директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, рассматривается техническая возможность назначения "Интерсити +" между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя.
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