"Кто обзывается, сам так называется": Путин ответил Байдену, который назвал его "убийцей"
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал Путин. Он отметил, что говорит это "без иронии и шутки".
В связи с заявлениями Байдена Путин также отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.
"Кто обзывается, сам так называется", - добавил кремлевский лидер.
Ранее в Кремле высказывания Байдена в отношении Путина назвали "очень плохими". "Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И далее мы будем исходить именно из этого", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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