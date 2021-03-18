"Кто обзывается, сам так называется": Путин ответил Байдену, который назвал его "убийцей"

18 марта, 2021, 14:06

Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья президенту США Джо Байдену в ответ на заявления в свой адрес

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал Путин. Он отметил, что говорит это "без иронии и шутки".

В связи с заявлениями Байдена Путин также отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

"Кто обзывается, сам так называется", - добавил кремлевский лидер.

Ранее в Кремле высказывания Байдена в отношении Путина назвали "очень плохими". "Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И далее мы будем исходить именно из этого", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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