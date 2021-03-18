"Государство должно удерживать контроль над использованием земли", - Таран о земельной реформе
Об этом он рассказал в эфире программы "Главное" телеканала "Эспрессо" , передает "Еспресо.Захид".
"Земельная реформа у нас должна быть, согласно европейским стандартам, где большее количество граждан могло бы получить эти земли, и они бы не принадлежали латифундистам. Еще одна важная вещь, если говорить о земельной реформе, - это удержать контроль государством над тем, как эта земля используется ", - сказал Таран.
По его мнению, в законопроекте 2194 заложены условия, когда государство потеряет контроль над назначением земли, поскольку в документе "заложены очень странные механизмы, когда местная община может менять назначение земли".
"Тогда потеряется государственный контроль над землей. Тогда вот, собственно, что угодно может быть. Земля может оказываться в одних руках и в руках иностранных кампаний. Что угодно. Поэтому если мы говорим о земельной реформе, важно не отступать от тех принципов, которые были изначально, а именно, что государство должно удерживать контроль над использованием земли. Не надо быть владельцем всей земли, контролировать использование земли! " - сказал эксперт.
"Конечно, надо делать так, чтобы как можно больше граждан могли обрабатывать эти земли, чтобы у нас было не латиноамериканская модель земельной реформы, когда есть несколько латифундистов, которые содержат все земли, а европейская, когда небольшие фермеры небольшие аграрные хозяйства, разнообразят линейку товаров , которые могут производить, сохраняют инфраструктуру на местах, чтобы люди не убегали из села. Вот такие вещи нужно делать. Вокруг этого сейчас должны проходить дискуссии в парламенте, потому что земельная реформа однозначно должно быть. Она, конечно, должна быть европейской и не должна ставить Украину в ряд стран, где рынке земли вообще нет", - отметил Таран.
Он отметил, что нужно обратить внимание на то, каким образом сделать так, чтобы земельная реформа приносила больше пользы.
"А именно развивала инфраструктуру, обогащала линейку агрогосподарственной продукции в Украине, делала более привлекательными условия аграрного рынка Украины, сохраняла экологическую ситуацию на должном уровне, чтобы эта Земля не истощалась - вокруг этих вещей и поправок должна сейчас вестись дискуссия. А мы видим от большинства совсем другую дискуссию. Кто-то предложил, кто-то выторговывает какие-то должности, при этом не говорят, ни кто предложил, ни какую должность выторговал. Вот если с этой точки зрения смотреть, конечно, земельная реформа сейчас под срывом, потому что в парламенте происходит совсем не дискуссия , которая работает на эффективную земельную реформу ", - резюмировал депутат Киевсовета.
-
Напомним, 11 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять ключевые для земельной реформы проекты законов №2194 о передаче земли в общины и №2195 об электронных аукционах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти