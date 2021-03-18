"Государство должно удерживать контроль над использованием земли", - Таран о земельной реформе

18 марта, 2021, 11:29

Депутат Киевсовета из фракции "Европейская солидарность" Сергей Таран выразил свое видение внедрения прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения и прозрачного и эффективного управления земельными ресурсами

Об этом он рассказал в эфире программы "Главное" телеканала "Эспрессо" , передает "Еспресо.Захид".

"Земельная реформа у нас должна быть, согласно европейским стандартам, где большее количество граждан могло бы получить эти земли, и они бы не принадлежали латифундистам. Еще одна важная вещь, если говорить о земельной реформе, - это удержать контроль государством над тем, как эта земля используется ", - сказал Таран.

По его мнению, в законопроекте 2194 заложены условия, когда государство потеряет контроль над назначением земли, поскольку в документе "заложены очень странные механизмы, когда местная община может менять назначение земли".

"Тогда потеряется государственный контроль над землей. Тогда вот, собственно, что угодно может быть. Земля может оказываться в одних руках и в руках иностранных кампаний. Что угодно. Поэтому если мы говорим о земельной реформе, важно не отступать от тех принципов, которые были изначально, а именно, что государство должно удерживать контроль над использованием земли. Не надо быть владельцем всей земли, контролировать использование земли! " - сказал эксперт.