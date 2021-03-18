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Espreso.tvЭкономика"Доступная ипотека": с начала действия программы банки заключили 12 договоров на более чем 9 млн грн

"Доступная ипотека": с начала действия программы банки заключили 12 договоров на более чем 9 млн грн


фото: gettyimages
Банки с начала действия государственной программы "Доступная ипотека под 7%" заключили 12 кредитных договоров на сумму 9,4 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на 18 марта 2021 года уполномоченные банки подписали 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 млн грн в рамках государственной программы "Доступная ипотека".

По данным ведомства, банки рассматривают еще 57 заявок на участие в программе, как на первичном, так и на вторичном рынке, на общую сумму 55,4 млн грн.

В пресс-службе напомнили, что программа стартовала 1 марта. На сегодня к ней присоединились восемь банков. Сейчас они продолжают работу для их полноценного запуска, в частности, модификацию под программу собственных процедур, обучение персонала, разработку информационных материалов для потенциальных заемщиков и тому подобное.

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