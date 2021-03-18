"Бавария" побила рекорд "Барселоны" в Лиге чемпионов

18 марта, 2021, 09:09

Немецкая "Бавария" в 19-й раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и побила рекорд "Барселоны"

Об этом сообщает Opta в twitter.

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" в Мюнхене победила итальянский "Лацио" 2: 1 и вышла в следующий раунд.

Таким образом, немецкая команда в 19-й раз в истории пробилась в четвертьфинал главного еврокубка, что является новым рекордом турнира.

Предыдущий рекорд принадлежал "Барселоне". Каталонцы преодолевали барьер 1/8 финала турнира 18 раз. В нынешнем сезоне они вылетели в 1/8 финала, уступив французскому ПСЖ.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 19 марта.

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила римский "Лацио" .

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