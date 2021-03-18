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Путин предложил Байдену провести дискуссию "в прямом эфире"

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену пообщаться онлайн "фактически в прямом эфире"

Такое предложение он озвучил в эфире одного из российских телеканалов.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", - сказал он.

Путин предложил не откладывать общение в долгий ящик.

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"Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник. Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел ", - сказал он.

Президент РФ добавил, что видит среди тем предстоящего разговора двусторонние отношения, "региональные конфликты" и пандемию COVID-19.

  • 17 марта президент Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "убийцей" и заверил, что тот "заплатит" за свои действия.
  • После этого Россия вызвала в Москву своего посла в США Анатолия Антонова.
  • А сам Путин ответил : "Кто обзывается, сам так называется".

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