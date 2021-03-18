Промоутер британского боксера обвинил Усика во лжи

18 марта, 2021, 08:16

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что британец Джо Джойс не получал предложения от украинца Александра Усика по распределению гонораров в предстоящем поединке

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Уоррена, британский тяжеловес не получал от команды Усика встречного предложения по распределению призового фонда в бою за титул "временного" чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, о чем накануне заявил украинец.

"Мы не получали встречного предложения от Усика или его команды. На прошлой неделе мы снова сделали предложение его менеджеру. Джо хочет этого боя. Мы хотим этого боя. Похоже, вы хотите этого боя. Давайте сделаем это для фанатов", - призвал Уоррен.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет другой британец Энтони Джошуа.

WBO санкционировала бой Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Тайсоном Фьюри из Великобритании.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказался от предложения британца Джо Джойса о распределении гонораров в бою за титул WBO

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