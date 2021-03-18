Прокуратура АРК объявила подозрение военному комиссару оккупантов за незаконный призыв в Крыму
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры .
Подозреваемому инкриминируют "нарушение законов и обычаев войны", статья предусматривает наказание на срок 8-12 лет лишения свободы.
Установлено, что гражданин Украины до оккупации Крыма занимал должность начальника полигонной службы Воздушных сил ВСУ, а в 2014 году изменил присяге и перешел на военную службу в армии государства-оккупанта.
Впоследствии был назначен на должность "старшего помощника военного комиссара города Феодосия и Кировского района Республики Крым", а в 2020 году непосредственно на должность "военного комиссара".
На указанной должности он проводил незаконные принудительные призывные кампании в ряды вооруженных сил государства-оккупанта. Подозреваемый способствовал проведению 6 кампаний крымчан в соответствующих районах.
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