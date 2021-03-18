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Espreso.tvОбществоПрокуратура АРК объявила подозрение военному комиссару оккупантов за незаконный призыв в Крыму

Прокуратура АРК объявила подозрение военному комиссару оккупантов за незаконный призыв в Крыму

Прокуратура АР Крым объявила подозрение российском военном комиссару города Феодосия и Кировского района полуострова за незаконный призыв крымчан служить в ВС РФ

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры .

Подозреваемому инкриминируют "нарушение законов и обычаев войны", статья предусматривает наказание на срок 8-12 лет лишения свободы.

Установлено, что гражданин Украины до оккупации Крыма занимал должность начальника полигонной службы Воздушных сил ВСУ, а в 2014 году изменил присяге и перешел на военную службу в армии государства-оккупанта.

Впоследствии был назначен на должность "старшего помощника военного комиссара города Феодосия и Кировского района Республики Крым", а в 2020 году непосредственно на должность "военного комиссара".

На указанной должности он проводил незаконные принудительные призывные кампании в ряды вооруженных сил государства-оккупанта. Подозреваемый способствовал проведению 6 кампаний крымчан в соответствующих районах.

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