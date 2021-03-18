18 марта, 2021, 16:33

Против народного депутата Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича возбудили уголовное дело за публикацию карты Украины без Крыма и с обозначением террористических организаций "Л/ДНР"

Об этом сообщила нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская в Facebook.

По словам Бобровской, на нардепа открыли дело после ее заявления.

"Ни один гражданин Украины, тем более избранный народный депутат, не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме", - отметила депутат.

Напомним, 1 марта нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов, где изображены Украина без оккупированного Россией Крыма. По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычный запад, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток.

В Киевском национальном лингвистическом университете заявили , что не создавали карты Украины по языковому признаку, которую обнародовал депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.