Пост Рабиновича с Украиной без Крыма: против нардепа от ОПЗЖ открыли уголовное дело, - депутат
18 марта, 2021, 16:33
Против народного депутата Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича возбудили уголовное дело за публикацию карты Украины без Крыма и с обозначением террористических организаций "Л/ДНР"
Об этом сообщила нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская в Facebook.
По словам Бобровской, на нардепа открыли дело после ее заявления.
"Ни один гражданин Украины, тем более избранный народный депутат, не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме", - отметила депутат.
- Напомним, 1 марта нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов, где изображены Украина без оккупированного Россией Крыма. По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычный запад, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток.
- В Киевском национальном лингвистическом университете заявили , что не создавали карты Украины по языковому признаку, которую обнародовал депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.
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