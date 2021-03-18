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Espreso.tvОбществоПолиция разоблачила в Киеве мошенников, которые изготавливали и продавали фальшивые справки о тестировании на COVID-19

Полиция разоблачила в Киеве мошенников, которые изготавливали и продавали фальшивые справки о тестировании на COVID-19


фото: npu.gov.ua
В Киеве милиция разоблачила работников частной лаборатории, продававших ПЦР-тесты с нужным фальшивым результатом

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Полицейские провели обыски в лаборатории, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Изъяли бланки сертификатов и справок, более 500 тыс. грн наличных в различных валютах, "черновые" записи.

Установлено, что к организации причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который продавал готовые справки. Злоумышленники продавали сертификаты о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием негативных результатов.

Их использовали для выезда граждан за границу и по месту требования.

Кроме того, установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный. Стоимость псевдодокумента колебалась от 900 до 1800 грн в зависимости от сроков.

По предварительным данным, только с февраля по сей день участникам группировки удалось продать не менее 80 документов на сумму свыше 135 тыс. грн.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах.

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