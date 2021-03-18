Подозреваемый признался в убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине

18 марта, 2021, 08:57

Подозреваемый признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его шнуром и поясом

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Так, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке , принадлежат задержанному. Это факт ", - написал Клименко.

Он добавил, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека.