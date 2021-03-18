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Espreso.tvОбществоПодозреваемый признался в убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине

Подозреваемый признался в убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине

Подозреваемый признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его шнуром и поясом

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Так, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке , принадлежат задержанному. Это факт ", - написал Клименко.

Он добавил, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека.

"Таким образом набивать себе рейтинги и так цинично использовать горе людей ради хайпа - это вещи вне моего понимания. Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу", - отметил Клименко.

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  • Семилетняя Мария Борисова из села Счастливое, что на Херсонщине, исчезла 7 марта.
  • Напомним, что полицейские нашли тело пропавшей 7-летней Марии Борисовой в одном из сараев на территории поселка Счастливое на Херсонщине.
  • Предварительной причиной смерти 7-летней девочки на Херсонщине стало удушение.

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