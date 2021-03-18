Под офисом миссии ОБСЕ в Киеве прошла акция «Крым - это Украина"
18 марта, 2021, 20:59
Активисты провели под офисом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ акцию "Крым - это Украина", чтобы напомнить о преступных действиях РФ по оккупации полуострова
Об этом сообщает агентство ASPI news.
Участники мероприятия держали плакаты с надписями "Крым - неотъемлемая часть Украины", "Крым - это Украина", "Печальная годовщина оккупации" и другие.
Активисты заявили, что целью акции является привлечение внимания к тому, что РФ использует незаконные методы для решения собственных агрессивных геополитических целей на международной арене.
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