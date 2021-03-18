Петр Порошенко: "Путин - убийца". Байден сказал то, что до сих пор не смог сказать Зеленский

18 марта, 2021, 10:03

Заявление президента США Джо Байдена в отношении Путина крайне важное для Украины

Об этом в видеообращении заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко . Он поблагодарил лидера США за последовательную поддержку нашего государства и призвал президента Зеленского наконец отреагировать конкретными действиями на публичную информацию американских партнеров по агента Кремля Деркача и коррупционера Коломойского.

"Путин - убийца". То, что наша команда говорит с 2014 года; то, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Очень хороший ответ на вопрос Who is Mr. Putin. Такое публичное признание американского президента для Украины - на вес золота. Я хотел бы поблагодарить первое лицо Соединенных Штатов за ценные слова. В общем - за поддержку Украины, которую он демонстрирует последовательно еще со времен нашей встречи во время моего инаугурации в июне 2014 года ", - говорит Порошенко.

"То, что Байден - надежный союзник Украины в нашей обороне от российской агрессии и в проведении реформ, знаю не понаслышке, а по собственному опыту и общению. У меня с ним было более десяти встреч и более двадцати телефонных разговоров. Президент Байден - большой шанс для Украины, для нашей европейской и евроатлантической интеграции. Однако Офис украинского президента пока демонстрирует неспособность воспользоваться этой возможностью, и даже больше - рискует ее потерять", - отмечает пятый Президент.

Он напомнил - вчера американская разведка официально заявила, что народный депутат Украины Андрей Деркач связан с российскими спецслужбами и является агентом Кремля, который по заданию Путина вмешивался в ход избирательной кампании в США и распространял с этой целью сфабрикованные фейки по Порошенко и Байдену.

"Вне всяких сомнений, сигналы о Деркаче Вашингтон в течение последнего года украинскому руководству посылал неоднократно по дипломатическим и другим каналам. Каждый раз натыкаясь на стену непонимания элементарных истин, американцы решились на беспрецедентный шаг - публичное заявление и санкции. Не часто в открытых докладах разведки называют имена конкретных агентов ", - констатирует Петр Пооошенко.

"Подтверждено, что мы, "Европейская Солидарность", говорим почти год. Деркач является государственным изменником, который откровенно работает на Россию и против Украины. По требованию Зеленского правоохранительные органы фабрикуют дела против ветеранов, волонтеров, добровольцев, активистов. Что еще нужно, чтобы служба безопасности Украины предъявила обвинения Деркачу? Я понимаю, что глава СБУ Иван Баканов "сел в шпагат". Мало того, что он земляк, друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского. Он прекрасно помнит, как в мае прошлого года Зеленский публично поддержал действия Деркача. Прямо на пресс-конференции, грубо нарушая законодательство Украины, Зеленский давление на правоохранительные органы. Требовал от Генеральной прокуратуры привлечь к ответственности за государственную измену. Но Деркача, а Порошенко ", - напоминает лидер "ЕС".

Нельзя маниакальное преследование политических оппонентов переносить в международную плоскость, ставя под удар мощную поддержку Украине со стороны партнеров - убежден Петр Порошенко .

"Мы все прекрасно понимаем, что инспирированный Деркачем скандал произошел по согласованию и режиссурой Офиса президента. Или кто-то действительно верит, что лидер фракции "Слуга народа" Арахамия и различные Дубинский по собственной инициативе, а не по инструкции Зеленского требовали создания следственной комиссии по контактам Порошенко-Байдена? И, кстати, до сих пор не отозвали проект соответствующего постановления ", - отметил Порошенко.

"Пришло время исправлять ошибки. Мяч - на стороне Зеленского. От его действий зависит, не потеряет ли Украина стратегическое партнерство с США, жизненно, подчеркиваю, жизненно необходимо для нас, чтобы выстоять в войне с Россией.

Америка видела нашу борьбу на Майдане и на фронте. Она чувствует мощную общественную поддержку западного вектора развития государства. Она признала успешность многих реформ, которые внедрены в нашей стране. Стратегически Соединенные Штаты доверяют Украине. А вот Зеленскому такое доверие еще предстоит получить ", - говорит Петр Порошенко .

Для этого надо предъявить обвинение российскому агенту Деркачу, а также привлечь к ответственности подсанкционного Коломойского, признанного миром глобальным коррупционером - отмечает пятый Президент.

"Для этого даже мало очистить офис Президента от российского "крота", который слил россиянам секретную информацию о спецоперации по задержанию военных преступников из частной армии "Вагнера", - отмечает Порошенко.

"Необходимо продолжить реформы. Прекратить атаку на независимые антикоррупционные органы. Продемонстрировать настоящую борьбу с коррупцией, а не ее имитацию. Не в словах, а на деле уменьшить влияние олигархов. Соблюдать евроатлантические стандарты демократии и отношение к оппозиции", - перечисляет Порошенко.

"Во всех этих шагах мы как государственная оппозиция готовы поддерживать власть. Мы даже сейчас по своим связям лоббируем телефонный разговор Байдена с Зеленским. Не для Зеленского, конечно, а для государства, потому что национальные интересы Украины требуют диалога с США на высшем уровне. От этого зависит наша безопасность, от этого зависит наша победа в войне с Россией. От этого зависит перспектива нашего членства в Евросоюзе и НАТО. От этого зависит будущее Украины ", - резюмирует пятый Президент.