Остановка поставок российской компанией Proton Energy не приведет к дефициту топлива в Украине, - Петрашко

18 марта, 2021, 16:00

Остановка поставок дизельного топлива в Украину российской компанией Proton Energy не приведет к дефициту топлива в Украине, поскольку объемы поставок могут быть полностью замещены из альтернативных источников

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, Минэкономики провело совещание с ключевыми ассоциациями нефтегазового комплекса и участниками рынка в связи с недавними заявлениями компании Proton Energy Group о приостановлении поставки дизельного топлива на украинский рынок.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, объемы поставок, которые реализовывались компанией Proton Energy, будут полностью замещены из других альтернативных источников.

"Все импортеры и участники рынка подтвердили, что в стране есть наличие резервов по дизтопливу и возможность быстрой замены поставщиков в случае необходимости. Рисков дефицита топлива нет. Состояние запасов достаточное для обеспечения потребностей потребителей и проведения посевной кампании", - прокомментировал Министр Игорь Петрашко.

Петрашко отметил, что правительство осуществляет комплексные меры по борьбе со спекулятивным ажиотажем, который может быть вызван в связи с заявлениями компаний о приостановлении поставок.

В Минэкономики добавили, что ведомство будет продолжать диалог с ключевыми участниками нефтегазового рынка для обеспечения объема поставок топливных материалов и сохранения ценовой стабильности. В пресс-службе также отметили, что в настоящее время ценовая ситуация в Украине также находится под влиянием объективного внешнего фактора - роста цен на нефть во всем мире.

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