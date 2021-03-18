Оккупанты убили украинского военного в Донецкой области

18 марта, 2021, 15:43

18 марта российские войска обстреляли позиции ВСУ из артиллерийского вооружения и автоматического оружия неподалеку от Южного

Об этом сообщает ОТУ "Север" в Facebook.

В результате обстрела один военный из состава ООС получил пулевое ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

В ответ на обстрел оккупационных войск ВСУ открыли огонь.