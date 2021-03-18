Оккупанты убили украинского военного в Донецкой области
18 марта, 2021, 15:43
18 марта российские войска обстреляли позиции ВСУ из артиллерийского вооружения и автоматического оружия неподалеку от Южного
Об этом сообщает ОТУ "Север" в Facebook.
В результате обстрела один военный из состава ООС получил пулевое ранение.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось", - говорится в сообщении.
В ответ на обстрел оккупационных войск ВСУ открыли огонь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти