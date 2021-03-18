Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ООС из запрещенного оружия, погиб украинский военный

18 марта, 2021, 18:55

В течение текущих суток, 18 марта, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное, оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

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