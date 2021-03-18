Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ООС из запрещенного оружия, погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное, оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
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