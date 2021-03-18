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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе девять раз нарушили режим "тишины"

Оккупанты на Донбассе девять раз нарушили режим "тишины"

За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Пески и Гнутово, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде Луганского захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новотошковское - из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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