Оккупанты на Донбассе девять раз нарушили режим "тишины"
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Пески и Гнутово, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде Луганского захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новотошковское - из подствольных гранатометов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
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